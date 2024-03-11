Домника Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиДо 1828 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Указана как старинная, деревни Федоркиной
Бракосочетание
19.04.1825 ст.
Муж: Лазарь Семенов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1828 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область