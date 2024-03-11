Домника Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

До 1828 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Указана как старинная, деревни Федоркиной
Бракосочетание
19.04.1825 ст.

Муж: Лазарь Семенов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1828 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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