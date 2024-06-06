Чудов Иов Васильев 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Чудов Иов Васильев

Автор
ВО
Осинникова В.

мужской, родился 1810, Есюнино, Шуйский район, Северный край

умер 1890, Есюнино, Шуйский район, Северный край

Мать
Анна1781 г.р.
Отец
Чудов Василий Игнатьев1780 г.р.
Супруги
Татьяна Андреева1826 г.р.
Дети
Чудов Иван Иовлев1833 г.р.
Чудов Петр Иовлев1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Чудов Василий Игнатьев

Мать: Анна

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудов Михаил Иовлев

Мать ребёнка: Татьяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1833

Сын: Чудов Иван Иовлев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чудов Петр Иовлев

Мать ребёнка: Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сухарев (Чудов) Глеб Иовлев

Мать ребёнка: Татьяна Андреева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Чудов Виктор Иовлев

Мать ребёнка: Татьяна Андреева

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Смерть
1890
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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