Чудов Иов Васильев
мужской, родился 1810, Есюнино, Шуйский район, Северный край
умер 1890, Есюнино, Шуйский район, Северный край
МатьАнна1781 г.р.
ОтецЧудов Василий Игнатьев1780 г.р.
Супруги
Татьяна Андреева1826 г.р.
Дети
Чудов Иван Иовлев1833 г.р.
Чудов Петр Иовлев1847 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Чудов Василий Игнатьев
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудов Михаил Иовлев
Мать ребёнка: Татьяна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Сын: Чудов Иван Иовлев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чудов Петр Иовлев
Мать ребёнка: Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сухарев (Чудов) Глеб Иовлев
Мать ребёнка: Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Чудов Виктор Иовлев
Мать ребёнка: Татьяна Андреева
Смерть
1890