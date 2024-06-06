Чудов Виктор Иовлев 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Чудов Виктор Иовлев

Автор
ВО
Осинникова В.

мужской, родился 1863, Есюнино, Шуйский район, Северный край

умер Неизвестно

Мать
Татьяна Андреева1826 г.р.
Отец
Чудов Иов Васильев1810 г.р.
Дети
Гулева (Чудова) Анна Викторовна1895 г.р.
Чудов Александр Викторов1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Чудов Иов Васильев

Мать: Татьяна Андреева

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудова Ольга Викторова

Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
05.06.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гулева (Чудова) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чудов Александр Викторов

Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чудова Мария Викторова

Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чудова Клавдия Викторова

Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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