Чудов Виктор Иовлев
мужской, родился 1863, Есюнино, Шуйский район, Северный край
умер Неизвестно
МатьТатьяна Андреева1826 г.р.
ОтецЧудов Иов Васильев1810 г.р.
Дети
Гулева (Чудова) Анна Викторовна1895 г.р.
Чудов Александр Викторов1896 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Чудов Иов Васильев
Мать: Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудова Ольга Викторова
Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
05.06.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гулева (Чудова) Анна Викторовна
Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Чудова Мария Викторова
Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чудова Клавдия Викторова
Мать ребёнка: Чудова Матрена Сергеевна
Смерть
Неизвестно