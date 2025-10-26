Гулева (Чудова) Анна Викторовна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гулева (Чудова) Анна Викторовна

Автор
ВО
Осинникова В.

женский, родилась 1895, Есюнино, Шуйский район, Северный край

умерла Неизвестно, Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Отец
Чудов Виктор Иовлев1863 г.р.
Мать
Чудова Матрена Сергеевна1869 г.р.
Супруги
Гулев Семен Николаевич1893 г.р.
Дети
Гулев Сергей Семенович01.01.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Чудов Виктор Иовлев

Мать: Чудова Матрена Сергеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулев Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулев Семен Николаевич

Пильманово, Шуйский район, Северный край

Рождение ребёнка
01.01.1923

Сын: Гулев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Гулев Семен Николаевич

Пильманово, Шуйский район, Северный край

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулев Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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