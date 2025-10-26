Гулева (Чудова) Анна Викторовна
женский, родилась 1895, Есюнино, Шуйский район, Северный край
умерла Неизвестно, Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
ОтецЧудов Виктор Иовлев1863 г.р.
МатьЧудова Матрена Сергеевна1869 г.р.
Супруги
Гулев Семен Николаевич1893 г.р.
Дети
Гулев Сергей Семенович01.01.1923 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Чудов Виктор Иовлев
Мать: Чудова Матрена Сергеевна
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Пильманово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.01.1923
Отец ребёнка: Гулев Семен Николаевич
Пильманово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1927
Смерть
Неизвестно
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область