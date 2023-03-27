Гулев Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Гулев Николай Панфилович
Мать: Гулева Ольга Евгеньевна
Рождение ребёнка
01.01.1923
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аткина Галина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озорнина Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно