Гулев Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулев Семен Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Гулев Николай Панфилович

Мать: Гулева Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
01.01.1923

Сын: Гулев Сергей Семенович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гулев Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аткина Галина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озорнина Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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