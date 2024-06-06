Татьяна Андреева
женский, родилась 1826
умерла 1898, Есюнино, Шуйский район, Северный край
Супруги
Чудов Иов Васильев1810 г.р.
Дети
Чудов Петр Иовлев1847 г.р.
Сухарев (Чудов) Глеб Иовлев1850 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудов Михаил Иовлев
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудов Иов Васильев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чудов Петр Иовлев
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сухарев (Чудов) Глеб Иовлев
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильев
Рождение ребёнка
1863
Сын: Чудов Виктор Иовлев
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильев
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
1898
Есюнино, Шуйский район, Северный край