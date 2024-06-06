Татьяна Андреева 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Андреева

Автор
ВО
Осинникова В.

женский, родилась 1826

умерла 1898, Есюнино, Шуйский район, Северный край

Супруги
Чудов Иов Васильев1810 г.р.
Дети
Чудов Петр Иовлев1847 г.р.
Сухарев (Чудов) Глеб Иовлев1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудов Михаил Иовлев

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудов Иов Васильев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чудов Петр Иовлев

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сухарев (Чудов) Глеб Иовлев

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильев

Рождение ребёнка
1863

Сын: Чудов Виктор Иовлев

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильев

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Смерть
1898
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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