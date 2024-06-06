Чудов Петр Иовлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудов Николай Петров
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чудова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чудова Клавдия Петрова
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чудов Дмитрий Петров
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Чудов Василий Петров
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Чудова Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова
Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
7883
Сын: Чудов Иоанн Петров
Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова