Чудов Петр Иовлев 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудов Петр Иовлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудов Николай Петров

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудова Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чудова Клавдия Петрова

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чудов Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Чудов Василий Петров

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Чудова Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова

Смерть
Неизвестно
Рождение ребёнка
7883

Сын: Чудов Иоанн Петров

Мать ребёнка: Чудова Евдокия Павлова

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