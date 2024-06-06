Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чудов Василий Игнатьев
Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Чудова Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Чудов Василий Игнатьев
Смерть
Неизвестно