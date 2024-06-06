Анна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1811 г.р.

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чудов Василий Игнатьев

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Чудова Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Чудов Василий Игнатьев

Смерть
Неизвестно

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