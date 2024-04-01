Новоселова Параскева Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Параскева Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

05.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Шубина Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов

Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Степанова Агафья Спиридонова

Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Коленина Евдокия Спиридонова

Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Спиридонова

Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опарина Екатерина Спиридонова

Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Григорий Спиридонов

Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Смерть
05.11.1853
51 год от горячки
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