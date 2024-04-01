Новоселова Параскева Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти05.11.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Шубина Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Степанова Агафья Спиридонова
Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Коленина Евдокия Спиридонова
Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Спиридонова
Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опарина Екатерина Спиридонова
Отец ребёнка: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1853
51 год от горячки