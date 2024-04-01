Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти12.05.1907
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
23.01.1849
М. 22 Ж. 22
Рождение ребёнка
12.09.1851
Сын: Новоселов Корнилий Максимов
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Фоминцева Елена Максимова
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Иванова
Смерть
12.05.1907
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
80 лет, от старости