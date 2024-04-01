Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

12.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Мать: Новоселова Параскева Афанасьева

Бракосочетание
23.01.1849

Жена: Новоселова Параскева Иванова

М. 22 Ж. 22
Рождение ребёнка
12.09.1851

Сын: Новоселов Корнилий Максимов

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Фоминцева Елена Максимова

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Иван Максимов

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Иванова

Смерть
12.05.1907
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
80 лет, от старости
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