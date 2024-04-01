Новоселова (Лыжина) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
23.01.1849
М. 22 Ж. 22
Рождение ребёнка
12.09.1851
Сын: Новоселов Корнилий Максимов
Отец ребёнка: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Фоминцева Елена Максимова
Отец ребёнка: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов
Смерть
Неизвестно