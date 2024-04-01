Новоселова (Лыжина) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Лыжина) Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Лыжин Иван Крест. Д. Белой Трофимов

Мать: Лыжина Пелагея Мосеева

Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов

М. 22 Ж. 22
Рождение ребёнка
12.09.1851

Сын: Новоселов Корнилий Максимов

Отец ребёнка: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Фоминцева Елена Максимова

Отец ребёнка: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Иван Максимов

Отец ребёнка: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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