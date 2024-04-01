Новоселов Корнилий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Корнилий Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1851

Отец: Новоселов Максим Казак Ст. Токушинской Спиридонов

Мать: Новоселова Параскева Иванова

Бракосочетание
04.02.1876

Жена: Новоселова Вера Иванова

М. 24 Ж. 18
Рождение ребёнка
16.01.1877

Дочь: Татьяна Корнилова

Мать ребёнка: Новоселова Вера Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Яков Корнеев

Мать ребёнка: Новоселова Вера Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Максим Корнеев

Мать ребёнка: Новоселова Вера Иванова

Смерть
Неизвестно
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