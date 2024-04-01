Новоселов Корнилий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1851
Бракосочетание
04.02.1876
Жена: Новоселова Вера Иванова
М. 24 Ж. 18
Рождение ребёнка
16.01.1877
Дочь: Татьяна Корнилова
Мать ребёнка: Новоселова Вера Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новоселова Вера Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новоселова Вера Иванова
Смерть
Неизвестно