Новоселова (Арефьева) Вера Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
04.02.1876
М. 24 Ж. 18
Рождение ребёнка
16.01.1877
Дочь: Татьяна Корнилова
Отец ребёнка: Новоселов Корнилий Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новоселов Корнилий Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новоселов Корнилий Максимов
Смерть
Неизвестно