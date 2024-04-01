Новоселова (Арефьева) Вера Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Арефьева) Вера Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Арефьев Иван Посел. Д. Метлишной Стефанов ?

Мать: Арефьева Евгения Михайлова

Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Новоселов Корнилий Максимов

М. 24 Ж. 18
Рождение ребёнка
16.01.1877

Дочь: Татьяна Корнилова

Отец ребёнка: Новоселов Корнилий Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Яков Корнеев

Отец ребёнка: Новоселов Корнилий Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Максим Корнеев

Отец ребёнка: Новоселов Корнилий Максимов

Смерть
Неизвестно
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