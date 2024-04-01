Степанова Агафья Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти07.12.1907
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1863
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Степанов Григорий Евгеньев
Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов
Рождение ребёнка
17.04.1872
Дочь: Мелькова (Степанова) Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов
уряд. Андрей Фёдоров Мухин
Рождение ребёнка
27.11.1874
Рождение ребёнка
03.10.1876
Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов
Смерть
07.12.1907
69 лет, от старости