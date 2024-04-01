Степанова Агафья Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Агафья Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

07.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Мать: Новоселова Параскева Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова (Степанова?) Феодосия Евгеньева

Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов

Рождение ребёнка
07.08.1863

Дочь: Белова ? (Степанова) Евдокия Евгеньевна

Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Степанов Григорий Евгеньев

Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов

Рождение ребёнка
17.04.1872

Дочь: Мелькова (Степанова) Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов

уряд. Андрей Фёдоров Мухин
Рождение ребёнка
27.11.1874

Дочь: Сухова (Степанова) Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов

Рождение ребёнка
03.10.1876

Сын: Степанов Петр Евгеньев

Отец ребёнка: Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов

Смерть
07.12.1907
69 лет, от старости

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