Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1837
Дата смерти20.04.1908
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова (Степанова?) Феодосия Евгеньева
Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1863
Дочь: Белова ? (Степанова) Евдокия Евгеньевна
Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Степанов Григорий Евгеньев
Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова
Рождение ребёнка
17.04.1872
Дочь: Мелькова (Степанова) Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова
уряд. Андрей Фёдоров Мухин
Рождение ребёнка
27.11.1874
Дочь: Сухова (Степанова) Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова
Рождение ребёнка
03.10.1876
Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова
Смерть
20.04.1908
71 год от старости