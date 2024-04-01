Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Евгений Казак Ст. Полуденной Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1837

Дата смерти

20.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1837

Отец: Степанов Максим Казак Ст. Медвежьей Тимофеев

Мать: Степанова (Черенщикова) Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова (Степанова?) Феодосия Евгеньева

Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Агафья Спиридонова

Рождение ребёнка
07.08.1863

Дочь: Белова ? (Степанова) Евдокия Евгеньевна

Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Степанов Григорий Евгеньев

Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова

Рождение ребёнка
17.04.1872

Дочь: Мелькова (Степанова) Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова

уряд. Андрей Фёдоров Мухин
Рождение ребёнка
27.11.1874

Дочь: Сухова (Степанова) Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова

Рождение ребёнка
03.10.1876

Сын: Степанов Петр Евгеньев

Мать ребёнка: Степанова Агафья Спиридонова

Смерть
20.04.1908
71 год от старости

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