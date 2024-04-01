Шубина (Новоселова) Анна Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Новоселова) Анна Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Новоселов Спиридон Казак Ст. Токушинской Стефанов

Мать: Новоселова Параскева Афанасьева

Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев

м. 19 ж. 25
Рождение ребёнка
31.10.1848

Сын: Шубин Косма Ларионов

Отец ребёнка: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев

Рождение ребёнка
Около ?.03.1854

Сын: Шубин Кондратий Иларионов

Отец ребёнка: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Симеон Илларионов

Отец ребёнка: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев

Смерть
Неизвестно
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