Шубина (Новоселова) Анна Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
08.02.1848
м. 19 ж. 25
Рождение ребёнка
31.10.1848
Сын: Шубин Косма Ларионов
Отец ребёнка: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев
Рождение ребёнка
Около ?.03.1854
Сын: Шубин Кондратий Иларионов
Отец ребёнка: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев
Смерть
Неизвестно