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Шубин Косма Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1848

Отец: Шубин Иларион Казак Ст. Токушинской Сергеев

Мать: Шубина Анна Спиридонова

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Шубин Роман Космин

Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
Около ?.11.1873

Сын: Шубин Адриан Космин

Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
12.07.1875

Сын: Шубин Стефан Космин

Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Шубин Максим Казак Выс. Токушенского Космин

Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Стефан Космин?

Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Елизавета Васильева

Смерть
Неизвестно
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