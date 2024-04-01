Шубин Косма Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1848
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Шубин Роман Космин
Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
Около ?.11.1873
Сын: Шубин Адриан Космин
Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
12.07.1875
Сын: Шубин Стефан Космин
Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Шубин Максим Казак Выс. Токушенского Космин
Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Стефан Космин?
Мать ребёнка: Шубина Елизавета Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно