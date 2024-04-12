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Глушков Федор Михайлович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

19.10.1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1764

Отец: Глушков Михаил Филиппович

Мать: Глушкова Матрена Тихонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1801

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1803

Сын: Глушков Иван Федорович

Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Семеновна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Авдотья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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