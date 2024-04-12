Глушков Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.10.1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1764
Рождение ребёнка
12.10.1801
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
26.07.1803
Мать ребёнка: Глушкова Авдотья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно