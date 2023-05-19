Глушкова (-) Матрена Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (-) Матрена Тихонова

Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1764

Сын: Глушков Федор Михайлович

Отец ребёнка: Глушков Михаил Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1771

Сын: Глушков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Глушков Михаил Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоторцева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Глушков Михаил Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Михаил Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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