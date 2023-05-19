Глушкова (-) Матрена Тихонова
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1764
Отец ребёнка: Глушков Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
27.02.1771
Сын: Глушков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Глушков Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоторцева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Глушков Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно