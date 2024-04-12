Глушкова (Бобошина?) Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Бобошина?) Авдотья Семеновна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

05.01.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1801

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Глушков Федор Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1803

Сын: Глушков Иван Федорович

Отец ребёнка: Глушков Федор Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Федор Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
05.01.1822
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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