Глушкова (Бобошина?) Авдотья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти05.01.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
12.10.1801
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Глушков Федор Михайлович
Рождение ребёнка
26.07.1803
Отец ребёнка: Глушков Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1822
Причина смерти: чахоткою