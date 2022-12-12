Прасковья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения19.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1874
Отец: Фаддеев Гавриил Яковлев
Мать: Ольга Иванова
Бракосочетание
06.11.1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Голубчиков Константин Сергеев
Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1907
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Голубчиков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно