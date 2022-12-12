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Прасковья Гаврилова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1874

Отец: Фаддеев Гавриил Яковлев

Мать: Ольга Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1892

Муж: Голубчиков Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1893

Сын: Голубчиков Константин Сергеев

Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Голубчиков Иван Сергеев

Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Голубчиков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Голубчиков Сергей Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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