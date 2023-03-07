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Голубчиков Сергей Иванов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Голубчиков Иван ст.

Мать: Ксения Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1892

Жена: Прасковья Гаврилова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Голубчиков Константин Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Голубчиков Иван Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1907

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Голубчиков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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