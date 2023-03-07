Голубчиков Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Голубчиков Иван ст.
Мать: Ксения Иванова
Бракосочетание
06.11.1892
Жена: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Голубчиков Константин Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
04.01.1907
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Голубчиков Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Прасковья Гаврилова
Смерть
Неизвестно