Голубчиков Константин Сергеев
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Голубчиков Сергей Иванов
Мать: Прасковья Гаврилова
Бракосочетание
10.11.1913
Жена: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Голубчиков Константин Константинович
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1917
Сын: Голубчиков Иван Константинович
Мать ребёнка: Александра Иванова
Тульская обл., Куркинский р-н., д. Алексеевка
Крещение
Неизвестно
Godparents:д. Кроткой Сергей Гаврилов и Василия Иванова жена Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно