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Голубчиков Константин Сергеев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Голубчиков Сергей Иванов

Мать: Прасковья Гаврилова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1913

Жена: Александра Иванова

Рождение ребёнка
1915

Сын: Голубчиков Константин Константинович

Мать ребёнка: Александра Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Голубчиков Иван Константинович

Мать ребёнка: Александра Иванова

Тульская обл., Куркинский р-н., д. Алексеевка
Крещение
Неизвестно
Godparents:д. Кроткой Сергей Гаврилов и Василия Иванова жена Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно
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