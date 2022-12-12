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(Фаддеева) Александра Иванова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1896

Отец: Фаддеев Иван Васильев

Мать: Фаддеева Мария Андреева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1913

Муж: Голубчиков Константин Сергеев

Рождение ребёнка
1915

Сын: Голубчиков Константин Константинович

Отец ребёнка: Голубчиков Константин Сергеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Голубчиков Иван Константинович

Отец ребёнка: Голубчиков Константин Сергеев

Тульская обл., Куркинский р-н., д. Алексеевка
Смерть
Неизвестно
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