(Фаддеева) Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения21.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1896
Отец: Фаддеев Иван Васильев
Мать: Фаддеева Мария Андреева
Бракосочетание
10.11.1913
Рождение ребёнка
1915
Сын: Голубчиков Константин Константинович
Отец ребёнка: Голубчиков Константин Сергеев
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Голубчиков Иван Константинович
Отец ребёнка: Голубчиков Константин Сергеев
Тульская обл., Куркинский р-н., д. Алексеевка
Смерть
Неизвестно