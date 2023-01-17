Фаддеева Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1878
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Фаддеев Иван Иванов
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
16.03.1886
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
26.03.1888
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
09.09.1892
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
02.01.1894
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
21.03.1896
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917