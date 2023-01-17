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Фаддеева Мария Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1878

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Фаддеев Иван Иванов

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1886

Сын: Фаддеев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1888

Сын: Фаддеев Василий Иванов

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1892

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1894

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев

Рождение ребёнка
21.03.1896

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддеев Иван Васильев

Смерть
После 1917
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