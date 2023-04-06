Ольга Иванова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Иван Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1872
Рождение ребёнка
19.10.1874
Дочь: Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
06.09.1876
Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
06.11.1878
Дочь: Стефанида Гаврилова
Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
03.11.1880
Дочь: Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
13.03.1885
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
20.01.1890
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
21.04.1892
Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев
Смерть
До 1917