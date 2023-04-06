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Ольга Иванова

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Место рождения

Никольские Выселки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Иван Тихонов

Мать: не указана

Никольские Выселки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.05.1872

Муж: Фаддеев Гавриил Яковлев

Рождение ребёнка
19.10.1874

Дочь: Прасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.09.1876

Сын: Фаддеев Сергей Гаврилов

Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1878

Дочь: Стефанида Гаврилова

Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1880

Дочь: Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1885

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1890

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1892

Сын: Фаддеев Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Фаддеев Гавриил Яковлев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1917
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