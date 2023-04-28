Фаддеев Гавриил Яковлев
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Яков Григорьев
Мать: Аграфена Андреева
Бракосочетание
10.05.1872
Жена: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1874
Дочь: Прасковья Гаврилова
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
06.09.1876
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
06.11.1878
Дочь: Стефанида Гаврилова
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
03.11.1880
Дочь: Матрена Гаврилова
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1885
Дочь: Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
20.01.1890
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1892
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Смерть
После 1917