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Фаддеев Гавриил Яковлев

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Яков Григорьев

Мать: Аграфена Андреева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.05.1872

Жена: Ольга Иванова

Рождение ребёнка
19.10.1874

Дочь: Прасковья Гаврилова

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.09.1876

Сын: Фаддеев Сергей Гаврилов

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1878

Дочь: Стефанида Гаврилова

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1880

Дочь: Матрена Гаврилова

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1885

Дочь: Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1890

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.04.1892

Сын: Фаддеев Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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