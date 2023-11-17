Шкурко Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1892
Дата смерти27.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1892
Отец: Шкуркин Данил
Мать: Шкуркина Матрона
Бракосочетание
16.11.1921
Жена: Шкурко Александра
Жених Шкурко Степан, 28 лет, конторщик, холост. Проживает Елизаветинская 84. Невеста Гостищева Александра, 22 года, домашний труд, девица. Проживает Михайловская и Садовая
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: Эзыкьян Галина
Мать ребёнка: Шкурко Александра
Россия
Рождение ребёнка
25.12.1926
Сын: Шкурко Николай
Мать ребёнка: Шкурко Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Ейское Гарпо бухгалтер счетоводство
Смерть
27.07.1944
Митральный порок сердца