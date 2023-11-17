Шкурко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурко Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1892

Дата смерти

27.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1892

Отец: Шкуркин Данил

Мать: Шкуркина Матрона

Бракосочетание
16.11.1921

Жена: Шкурко Александра

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Жених Шкурко Степан, 28 лет, конторщик, холост. Проживает Елизаветинская 84. Невеста Гостищева Александра, 22 года, домашний труд, девица. Проживает Михайловская и Садовая
Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: Эзыкьян Галина

Мать ребёнка: Шкурко Александра

Россия
Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Шкурко Николай

Мать ребёнка: Шкурко Александра

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Ейское Гарпо бухгалтер счетоводство
Смерть
27.07.1944
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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