Шкуркин Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуркин Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шкурка Никита

Мать: Шкурка Мария

Бракосочетание
16.01.1876

Жена: Шкуркина Матрона

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Жен 20 лет Невесте 16 лСвидетель Алексей Иванович Ермаков | Собор
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шкурко ?Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1892

Сын: Шкурко Степан

Мать ребёнка: Шкуркина Матрона

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шкурко ?Савва

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурко ? Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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