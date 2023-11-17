Шкуркин Данил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Шкурка Никита
Мать: Шкурка Мария
Бракосочетание
16.01.1876
Жена: Шкуркина Матрона
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Жен 20 лет Невесте 16 лСвидетель Алексей Иванович Ермаков | Собор
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шкурко ?Павел
Рождение ребёнка
17.12.1892
Сын: Шкурко Степан
Мать ребёнка: Шкуркина Матрона
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шкурко ?Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурко ? Иван
Смерть
Неизвестно