Шкурко (Гостищева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкурко (Гостищева) Александра

Шкурко (Гостищева) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1899

Дата смерти

14.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1899

Отец: Гостищев Илья

Мать: Гостищева Елена

Бракосочетание
16.11.1921

Муж: Шкурко Степан

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Жених Шкурко Степан, 28 лет, конторщик, холост. Проживает Елизаветинская 84. Невеста Гостищева Александра, 22 года, домашний труд, девица. Проживает Михайловская и Садовая
Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: Эзыкьян Галина

Отец ребёнка: Шкурко Степан

Россия
Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Шкурко Николай

Отец ребёнка: Шкурко Степан

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
14.10.1960
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Кардиосклероз, общий атеросклероз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close