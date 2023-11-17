Шкурко (Гостищева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1899
Дата смерти14.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1899
Отец: Гостищев Илья
Мать: Гостищева Елена
Бракосочетание
16.11.1921
Муж: Шкурко Степан
Жених Шкурко Степан, 28 лет, конторщик, холост. Проживает Елизаветинская 84. Невеста Гостищева Александра, 22 года, домашний труд, девица. Проживает Михайловская и Садовая
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: Эзыкьян Галина
Отец ребёнка: Шкурко Степан
Россия
Рождение ребёнка
25.12.1926
Сын: Шкурко Николай
Отец ребёнка: Шкурко Степан
Смерть
14.10.1960
Кардиосклероз, общий атеросклероз