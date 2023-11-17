Шкуркина (Ермакова) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ермаков Кирилл
Бракосочетание
16.01.1876
Муж: Шкуркин Данил
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Жен 20 лет Невесте 16 лСвидетель Алексей Иванович Ермаков | Собор
Рождение ребёнка
17.12.1892
Сын: Шкурко Степан
Отец ребёнка: Шкуркин Данил
Смерть
Неизвестно