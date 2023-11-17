Шкуркина (Ермакова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуркина (Ермакова) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ермаков Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1876

Муж: Шкуркин Данил

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Жен 20 лет Невесте 16 лСвидетель Алексей Иванович Ермаков | Собор
Рождение ребёнка
17.12.1892

Сын: Шкурко Степан

Отец ребёнка: Шкуркин Данил

Смерть
Неизвестно
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