Гавриленко (Слепенкова) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1932
Дата смерти04.09.2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1932
Отец: Слепенков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1952
Дочь: Паршина Татьяна Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1966
Дочь: Билинская Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иларионова Светлана Егоровна
Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Сергей Егорович
Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Валентина Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич
Смерть
04.09.2000