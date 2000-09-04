Гавриленко (Слепенкова) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко (Слепенкова) Екатерина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1932

Дата смерти

04.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1932

Отец: Слепенков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1952

Дочь: Паршина Татьяна Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
20.10.1966

Дочь: Билинская Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иларионова Светлана Егоровна

Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Сергей Егорович

Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Валентина Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Гавриленко Егор Андреевич

Смерть
04.09.2000
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