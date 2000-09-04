Слепенков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепенков Илья

Слепенков Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1932

Дочь: Гавриленко Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенков Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слепенкова Анна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенков Егор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенков Василий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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