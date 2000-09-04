Паршина (Гавриленко) Татьяна Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1952
Рождение ребёнка
12.04.1970
Дочь: Тесленко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1972
Дочь: Паршина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.1973
Дочь: Гудимова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1979
Дочь: Кожокару Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Паршин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно