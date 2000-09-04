Паршина (Гавриленко) Татьяна Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаршина (Гавриленко) Татьяна Егоровна (Георгиевна)

Паршина (Гавриленко) Татьяна Егоровна (Георгиевна)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1952

Отец: Гавриленко Егор Андреевич

Мать: Гавриленко Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
12.04.1970

Дочь: Тесленко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1972

Дочь: Паршина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.04.1973

Дочь: Гудимова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.09.1979

Дочь: Кожокару Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Паршин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Николай Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close