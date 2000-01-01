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Гавриленко Егор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1924

Дата смерти

28.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924

Отец: Ду Ань Ло Андрей

Мать: Гавриленко Елена Даниловна

Рождение ребёнка
17.05.1952

Дочь: Паршина Татьяна Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
20.10.1966

Дочь: Билинская Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иларионова Светлана Егоровна

Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Сергей Егорович

Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Валентина Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична

Смерть
28.12.1993
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