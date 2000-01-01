Гавриленко Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1924
Дата смерти28.12.1993
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1924
Отец: Ду Ань Ло Андрей
Рождение ребёнка
17.05.1952
Дочь: Паршина Татьяна Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
20.10.1966
Дочь: Билинская Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иларионова Светлана Егоровна
Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Сергей Егорович
Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Валентина Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Гавриленко Екатерина Ильинична
Смерть
28.12.1993