Гавриленко Анатолий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Анатолий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриленко Егор Андреевич

Мать: Гавриленко Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисканбаева Валя Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кискинбаева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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