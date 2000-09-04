Гавриленко Анатолий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисканбаева Валя Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кискинбаева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно