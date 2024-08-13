Кузнецова (Милованова) Акилина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Сын: Кузнецов Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Дочь: (Кузнецова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Дочь: (Кузнецова) Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Дочь: (Кузнецова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Сын: Кузнецов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович
Сын: Кузнецов Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович