Кузнецова (Милованова) Акилина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Милованова) Акилина Емельяновна

Кузнецова (Милованова) Акилина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1850

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1850

Отец: Милованов Емельян Петрович

Мать: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1869

Муж: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1870

Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1873

Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1874

Сын: Кузнецов Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1876

Дочь: (Кузнецова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1879

Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1882

Дочь: Кузнецова (Кузнецова) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1885

Дочь: (Кузнецова) Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1888

Дочь: (Кузнецова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1891

Сын: Кузнецов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1893

Сын: Кузнецов Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.