Милованов Емельян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Филипп Емельянович
Мать ребёнка: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна
Рождение ребёнка
?.09.1850
Рождение ребёнка
08.08.1860
Дочь: (Милованова) Васса Емельяновна
Мать ребёнка: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна
Рождение ребёнка
17.07.1862
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Милованов Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна
Бракосочетание
01.06.1879
Жена: не указана