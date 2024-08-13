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Милованов Емельян Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Филипп Емельянович

Мать ребёнка: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Кузнецова (Милованова) Акилина Емельяновна

Мать ребёнка: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Рождение ребёнка
08.08.1860

Дочь: (Милованова) Васса Емельяновна

Мать ребёнка: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Рождение ребёнка
17.07.1862

Дочь: Милованова (Милованова) Марина Емельяновна

Мать ребёнка: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Милованов Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Бракосочетание
01.06.1879

Жена: не указана

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