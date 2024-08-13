Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти03.08.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милованов Филипп Емельянович
Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Кузнецова (Милованова) Акилина Емельяновна
Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
08.08.1860
Дочь: (Милованова) Васса Емельяновна
Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1862
Дочь: Милованова (Милованова) Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Милованов Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович
Смерть
03.08.1877
Похороны
05.08.1877