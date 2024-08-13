Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

03.08.1877

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кошкин Иосиф Тихонович

Мать: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милованов Филипп Емельянович

Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Кузнецова (Милованова) Акилина Емельяновна

Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович

Рождение ребёнка
08.08.1860

Дочь: (Милованова) Васса Емельяновна

Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович

Рождение ребёнка
17.07.1862

Дочь: Милованова (Милованова) Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Милованов Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Милованов Емельян Петрович

Смерть
03.08.1877
Похороны
05.08.1877

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