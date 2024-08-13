Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1879
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.05.1879
Бракосочетание
03.02.1899
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: (Кузнецова) Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1902
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Михайлович
Рождение ребёнка
02.09.1905
Дочь: (Кузнецова) Параскева Кузьминична
Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Михайлович