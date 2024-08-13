Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1879

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1879

Отец: Кузнецов Дмитрий Иванович

Мать: Кузнецова (Милованова) Акилина Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
26.05.1879
Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Кузнецов Козьма Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: (Кузнецова) Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1902

Сын: Кузнецов Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Михайлович

Рождение ребёнка
02.09.1905

Дочь: (Кузнецова) Параскева Кузьминична

Отец ребёнка: Кузнецов Козьма Михайлович

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