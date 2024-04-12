Закутина (Смирнова) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закутина (Смирнова) Екатерина Евгеньевна

Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Смирнов Евгений Афанасьевич

Мать: Смирнова Акулина Филатовна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
09.02.1886 ст.

Муж: Закутин Василий Евстигнеевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-41 стр.67-68 ( запись №-9) Поручители по жениху: Николай Евстигнеевич - крестьянин-собственник из д.Ивакино и Павел Панкратович - крестьянин-собственник из д.Мелентьево По невесте: Осип Алекс... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1886 ст.

Дочь: - Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Закутин Василий Евстигнеевич

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.64-65 (Рождение №-50ж)
Рождение ребёнка
28.06.1896 ст.

Сын: Закутин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Закутин Василий Евстигнеевич

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.17-18 (Рождение №-59м)
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.

Сын: Закутин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Закутин Василий Евстигнеевич

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.128-129 (Рождение №-86м)
Смерть
Неизвестно
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