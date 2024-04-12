Закутина (Смирнова) Екатерина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Бракосочетание
09.02.1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-41 стр.67-68 ( запись №-9) Поручители по жениху: Николай Евстигнеевич - крестьянин-собственник из д.Ивакино и Павел Панкратович - крестьянин-собственник из д.Мелентьево По невесте: Осип Алекс... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1886 ст.
Дочь: - Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Закутин Василий Евстигнеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.64-65 (Рождение №-50ж)
Рождение ребёнка
28.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Закутин Василий Евстигнеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.17-18 (Рождение №-59м)
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.
Отец ребёнка: Закутин Василий Евстигнеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.128-129 (Рождение №-86м)
Смерть
Неизвестно