- (Закутина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- (Закутина) Анастасия Васильевна

- (Закутина) Анастасия Васильевна

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

10.12.1886 ст.

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1886 ст.

Отец: Закутин Василий Евстигнеевич

Мать: Закутина Екатерина Евгеньевна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.64-65 (Рождение №-50ж)
Крещение
14.12.1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Афанасьевич - крестьянский сын-собственник из д.Ивакино Крёстная мать: Мария Евгеньевна - крестьянская девица из д.Пустосилово (родная тётя по матери)
Восприемник
29.06.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.17-18 (Рождение №-59м) Крёстный сын - Закутин Павел Васильевич (родной брат)
Восприемник
27.01.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.128-129 (Рождение №-86м) Крёстный сын - Закутин Яков Васильевич (родной брат)
Бракосочетание
12.11.1906 ст.

Муж: - Николай Никифорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.120-121 ( запись №-25) Поручители по жениху: Иван Афиногенович - крестьянин из д.Степаново и Тихомиров Иван Никифорович - крестьянин из д.Безсоново По невесте: Николай Дмитриевич и Ива... Показать все
Смерть
После 1907 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close