- (Закутина) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1886 ст.
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
10.12.1886 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.64-65 (Рождение №-50ж)
Крещение
14.12.1886 ст.
Крёстный отец: Иван Афанасьевич - крестьянский сын-собственник из д.Ивакино Крёстная мать: Мария Евгеньевна - крестьянская девица из д.Пустосилово (родная тётя по матери)
Восприемник
29.06.1896 ст.
МК 56-13-42 стр.17-18 (Рождение №-59м) Крёстный сын - Закутин Павел Васильевич (родной брат)
Восприемник
27.01.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.128-129 (Рождение №-86м) Крёстный сын - Закутин Яков Васильевич (родной брат)
Бракосочетание
12.11.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.120-121 ( запись №-25) Поручители по жениху: Иван Афиногенович - крестьянин из д.Степаново и Тихомиров Иван Никифорович - крестьянин из д.Безсоново По невесте: Николай Дмитриевич и Ива... Показать все
Смерть
После 1907 ст.