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- Николай Никифорович

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
12.11.1906 ст.

Жена: - Анастасия Васильевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.120-121 ( запись №-25) Поручители по жениху: Иван Афиногенович - крестьянин из д.Степаново и Тихомиров Иван Никифорович - крестьянин из д.Безсоново По невесте: Николай Дмитриевич и Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно
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