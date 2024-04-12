- Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Бракосочетание
12.11.1906 ст.
Жена: - Анастасия Васильевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.120-121 ( запись №-25) Поручители по жениху: Иван Афиногенович - крестьянин из д.Степаново и Тихомиров Иван Никифорович - крестьянин из д.Безсоново По невесте: Николай Дмитриевич и Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно