Закутин Василий Евстигнеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-41 стр.67-68 ( запись №-9) Поручители по жениху: Николай Евстигнеевич - крестьянин-собственник из д.Ивакино и Павел Панкратович - крестьянин-собственник из д.Мелентьево По невесте: Осип Алекс... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1886 ст.
Дочь: - Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Закутина Екатерина Евгеньевна
МК 56-13-41 стр.64-65 ( Рождение №-50ж )
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.
Мать ребёнка: Закутина Екатерина Евгеньевна
МК 56-13-43 стр.129-129 ( Рождение №-86м )
Смерть
Неизвестно