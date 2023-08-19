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Закутин Василий Евстигнеевич

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
09.02.1886 ст.

Жена: Закутина Екатерина Евгеньевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-41 стр.67-68 ( запись №-9) Поручители по жениху: Николай Евстигнеевич - крестьянин-собственник из д.Ивакино и Павел Панкратович - крестьянин-собственник из д.Мелентьево По невесте: Осип Алекс... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1886 ст.

Дочь: - Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Закутина Екатерина Евгеньевна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-41 стр.64-65 ( Рождение №-50ж )
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.

Сын: Закутин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Закутина Екатерина Евгеньевна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-43 стр.129-129 ( Рождение №-86м )
Смерть
Неизвестно