Закутин Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1902 ст.
Дата смерти27.07.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1902 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.128-129 (Рождение №-86м)
Крещение
27.11.1902 ст.
Ильинская церковь села Княжей Крёстный отец: Иван Николаевич - крестьянский СЫН из д.Ивакино Крёстная мать: Анастасия Васильевна - крестьянская девица из д.Ивакино (родная сестра)
Смерть
27.07.1903 ст.
Младенец в 8 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
29.07.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.201-202 (Умершие №-28м)