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Закутин Яков Васильевич

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

24.11.1902 ст.

Дата смерти

27.07.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1902 ст.

Отец: Закутин Василий Евстигнеевич

Мать: Закутина Екатерина Евгеньевна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.128-129 (Рождение №-86м)
Крещение
27.11.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей Крёстный отец: Иван Николаевич - крестьянский СЫН из д.Ивакино Крёстная мать: Анастасия Васильевна - крестьянская девица из д.Ивакино (родная сестра)
Смерть
27.07.1903 ст.
Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 8 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
29.07.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.201-202 (Умершие №-28м)
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