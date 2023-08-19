Смирнов Евгений Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1840 ст.
Дата смерти03.02.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1862 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Закутина Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Смирнова Акулина Филатовна
Смерть
03.02.1909 ст.