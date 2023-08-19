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Смирнов Евгений Афанасьевич

Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Вычислено 1840 ст.

Дата смерти

03.02.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
До 1862 ст.

Жена: Смирнова Акулина Филатовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Закутина Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Смирнова Акулина Филатовна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
03.02.1909 ст.
Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд