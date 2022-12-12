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Дарья Миронова

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Место рождения

Сальково Веневского уезда Тульской области

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1757 г.р.

Муж

Вычислено 1749 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: не указан

Мать: Аграфена Никитина

Сальково Веневского уезда Тульской области
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Бракосочетание
Около 1788

Муж: Григорий Никитин

Это второй брак Григория Никитина. Первый был с Аксиньей Герасимовой (ум. 1788).
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Степан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Никитин

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ныне не существующая деревня Буйцы (Страхова)
Место жительства
Неизвестно
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Переселилась в д. Буйцы (Страхова) после замужества (год неизвестен)
Смерть
После 1834
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