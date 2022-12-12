Дарья Миронова
Место рожденияСальково Веневского уезда Тульской области
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765
Отец: не указан
Мать: Аграфена Никитина
Сальково Веневского уезда Тульской области
Сальково - ныне не существующая деревня на территории городского округа Серебряные пруды Московской обл.
Бракосочетание
Около 1788
Муж: Григорий Никитин
Это второй брак Григория Никитина. Первый был с Аксиньей Герасимовой (ум. 1788).
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Степан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Никитин
Ныне не существующая деревня Буйцы (Страхова)
Место жительства
Неизвестно
Переселилась в д. Буйцы (Страхова) после замужества (год неизвестен)
Смерть
После 1834