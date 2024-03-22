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Степан Григорьев

Место рождения

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1765 г.р.

Жена

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Григорий Никитин

Мать: Дарья Миронова

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ныне не существующая деревня Буйцы (Страхова)
Рождение ребёнка
04.01.1815 ст.

Сын: Феодосий Степанов

Мать ребёнка: Федосья Сергеева

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Родился в д. Буйцы (Страхова), ныне не существующей.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Сергеева

Смерть
Около 1848
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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