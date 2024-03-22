Степан Григорьев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: Григорий Никитин
Мать: Дарья Миронова
Ныне не существующая деревня Буйцы (Страхова)
Рождение ребёнка
04.01.1815 ст.
Сын: Феодосий Степанов
Мать ребёнка: Федосья Сергеева
Родился в д. Буйцы (Страхова), ныне не существующей.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Сергеева
Смерть
Около 1848