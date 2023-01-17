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Григорий Никитин

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Место рождения

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1749

Дата смерти

Около 1792

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1723 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Жена

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749

Отец: Никита Прокофьев

Мать: Ульяна Никитина

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1788

Жена: Дарья Миронова

Это второй брак Григория Никитина. Первый был с Аксиньей Герасимовой (ум. 1788).
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Степан Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Миронова

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ныне не существующая деревня Буйцы (Страхова)
Смерть
Около 1792
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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