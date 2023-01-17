Григорий Никитин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1749
Дата смертиОколо 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1749
Отец: Никита Прокофьев
Мать: Ульяна Никитина
Бракосочетание
Около 1788
Жена: Дарья Миронова
Это второй брак Григория Никитина. Первый был с Аксиньей Герасимовой (ум. 1788).
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Степан Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Миронова
Ныне не существующая деревня Буйцы (Страхова)
Смерть
Около 1792