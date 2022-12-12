Ульяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

Около 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1749 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Григорий Никитин

Отец ребёнка: Никита Прокофьев

Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Прокофьев

Смерть
Около 1781
Страховка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)
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