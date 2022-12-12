Ульяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смертиОколо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Сын: Григорий Никитин
Отец ребёнка: Никита Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Прокофьев
Смерть
Около 1781
Не существующая ныне деревня Буйцы (Страхова)